Сычёв: мы изменили лицо омского футбола, «Иртыш» перестал ассоциироваться с негативом

Бывший нападающий «Спартака», «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычёв подвёл итоги двухлетнего пребывания на посту президента футбольного клуба «Иртыш».

«Я получил клуб в печальном состоянии по всем аспектам. За это время были приложены титанические усилия, как физические, так и моральные, чтобы показать, что у «Иртыша» есть не только прошлое, но и настоящее с будущим. В основном приходилось разгребать старые завалы. Работать на развитие в такой ситуации сложно. Строительство стадиона, деятельность академии — это всё вопросы долгосрочного планирования. Я считаю, нам удалось заложить фундамент, на котором это всё будет возводиться. Не менее важно, что мы изменили лицо омского футбола, показали, что в этом городе тоже умеют правильно работать с маркетинговой, медийной точек зрения. «Иртыш» перестал ассоциироваться исключительно с негативными моментами.

Команда вышла в дивизион «Золото» Второй лиги. Для города это очень серьёзный результат, потому что на протяжении долгого времени по спортивному принципу «Иртыш» никуда не выходил. И в моём резюме как функционера и управленца это значимое достижение. Но для дальнейшего движения вперёд и вверх нужны ресурсы, в том числе финансовые, а с ними сейчас очень непросто. Так или иначе, я оставляю клуб в хорошем состоянии. Вся команда, которую я привлёк, остаётся. Футбольный коллектив и главный тренер у нас качественные. Владимир Щербак — местный специалист, и я уверен, что он может ещё долго приносить пользу «Иртышу» и двигать вперёд омский футбол — при условии эффективного взаимодействия клуба со спортивными властями города.

Хотел бы сказать слова благодарности губернатору Омской области Виталию Павловичу Хоценко, который буквально сохранил для города профессиональный футбол и помогал «Иртышу» в такое непростое время. Что скрывать, негатива тоже за эти два года было достаточно. Но в любом случае я приобрёл огромный, колоссальный руководящий опыт, который пригодится мне в будущем.

Грубо говоря, мы всего касались руками — работали на полях. С кадрами во Второй лиге, будем откровенны, сложновато. Мне приходилось быть и за юриста, и за бухгалтера, и за спортивного директора, и за маркетолога. Во всех процессах я принимал участие — даже мерч для клуба оплачивал из своего кармана. Футбол — достаточно дорогая история для регионов. Часть денег на клуб идёт из областного бюджета — соответственно, и задачи ставятся достаточно серьёзные. Буду откровенен: можно было добиться большего. Были и ошибки, но работали на совесть, честно. Не до конца у меня сложились отношения со спортивными чиновниками Омска.

Не всегда мы действовали как единое целое. Наверное, это нормально — у каждого своё видение ситуации. Тем не менее мы показали, что Омск — не только хоккейный, но и футбольный город. Однако долгосрочный результат возможен, только если будет крепко стоять вся вертикаль футбола: профессиональная команда — молодёжная — академия. В клубе должны играть не только приезжие ребята, но и местные. Я всеми этими аспектами занимался. Сам проводил мастер-классы для детей в рамках проекта РФС «Футбол в школе». Честно — потратил очень много эмоций, сил и здоровья. Объём работы был огромный — даже не знаю, как всё это вывез. За один 2025 год я налетал больше 200 тысяч километров! Вспоминается один из слоганов объединения Дани Чалова «Ничего обычного»: «Усталость — это иллюзия». Но всё было не зря. Надеюсь, моё дело продолжится в клубе. А я со своей стороны готов и дальше участвовать в жизни омского футбола и продолжать популяризировать мой родной город и край на федеральном уровне», — сказал Сычёв в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.