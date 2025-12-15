Килиан Мбаппе забил более половины всех голов «Реала» в этом сезоне
Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе забил 55,3% от всех голов «сливочных» в этом сезоне, сообщает The Touchline в социальной сети X. В матче 16-го тура Ла Лиги с «Алавесом» Мбаппе забил первый гол «Реала», встреча завершилась победой мадридцев со счётом 2:1.
Испания — Примера . 16-й тур
14 декабря 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Алавес
Витория
Окончен
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 24' 1:1 Висенте – 68' 1:2 Родриго – 76'
Мбаппе выступает за «сливочных» с лета 2024 года. Ранее он играл за «Пари Сен-Жермен» и «Монако». В нынешнем сезоне французский нападающий провёл 25 матчей на клубном уровне, забил 27 голов и сделал четыре результативные передачи.
Действующий контракт Килиана с «Реалом» рассчитан до конца июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Мбаппе в € 200 млн.
