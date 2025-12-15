Скидки
Главный тренер «Интера» Кристиан Киву высказался о победе клуба над «Дженоа»

Главный тренер миланского «Интера» Кристиан Киву прокомментировал победу своей команды над «Дженоа» в рамках итальянской Серии А. Клуб выиграл третью игру подряд и по результатам 15 туров (33 очка) занял первое место в таблице чемпионата.

Италия — Серия А . 15-й тур
14 декабря 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Дженоа
Генуя
Окончен
1 : 2
Интер М
Милан
0:1 Биссекк – 6'     0:2 Мартинес – 38'     1:2 Оливейра – 68'    

«Мы знали, что должны выложиться на полную. Во втором тайме мы пропустили гол, который мог бы значительно осложнить нам задачу, но мы сразу же взялись за дело и обеспечили себе самое важное: эти три очка. Игроки сразу вошли в игру и хорошо справились с давлением.

Является ли «Интер» сильнейшей командой? Пять месяцев назад люди говорили, что мы финишируем восьмыми или десятыми, потому что команда «сдалась». Теперь мнения изменились. Нужна некоторая стабильность; мы полностью осознаём свою работу и свой путь, постоянно боремся за лидерство. Мы преодолеваем всё, даже негатив и ярлыки», – приводит слова тренера официальный сайт «Интера».

