Главный тренер «Интера» Кристиан Киву высказался о победе клуба над «Дженоа»

Главный тренер миланского «Интера» Кристиан Киву прокомментировал победу своей команды над «Дженоа» в рамках итальянской Серии А. Клуб выиграл третью игру подряд и по результатам 15 туров (33 очка) занял первое место в таблице чемпионата.

«Мы знали, что должны выложиться на полную. Во втором тайме мы пропустили гол, который мог бы значительно осложнить нам задачу, но мы сразу же взялись за дело и обеспечили себе самое важное: эти три очка. Игроки сразу вошли в игру и хорошо справились с давлением.

Является ли «Интер» сильнейшей командой? Пять месяцев назад люди говорили, что мы финишируем восьмыми или десятыми, потому что команда «сдалась». Теперь мнения изменились. Нужна некоторая стабильность; мы полностью осознаём свою работу и свой путь, постоянно боремся за лидерство. Мы преодолеваем всё, даже негатив и ярлыки», – приводит слова тренера официальный сайт «Интера».