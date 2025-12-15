Франк — об увольнении из «Тоттенхэма»: это не то решение, которое принимается в спешке

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» датчанин Томас Франк прокомментировал слухи о своём возможном увольнении после разгромного поражения от «Ноттингем Форест» со счётом 0:3.

Франк заявил, что не видит оснований, по которым ему не дадут время исправить положение. Датский специалист подчеркнул, что мгновенных перемен ждать не стоит.

«Не вижу никаких причин для отказа [предоставить мне время исправить текущее положение]. Думаю, совершенно ясно, что, если никому не дадут время, никто и не сможет добиться перемен. Это не то решение, которое принимается в спешке.

Я максимально честен относительно нашего текущего положения. И я также был предельно откровенен: сегодня мы показали очень плохую игру, в этом нет никаких сомнений. Но я также понимаю, что для изменения ситуации потребуется время. Мало кто захочет это слышать. Но это просто реальность», — приводит слова Франка ESPN.

Напомним, что на данный момент «шпоры» под руководством датчанина занимают лишь 11-е место в турнирной таблице АПЛ.