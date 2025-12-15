Скидки
Сычёв анонсировал возвращение подкаста с Казанским после двухлетней паузы

Известный российский экс-футболист Дмитрий Сычёв анонсировал возвращение совместного подкаста с Денисом Казанским. Проект был заморожен два года назад по причине того, что Сычёв стал президентом омского «Иртыша».

«У меня же график был просто адский, нон-стоп. Физически было невозможно ещё и на подкаст найти время. Бывало, за три дня дважды летал Москва — Омск. Иной раз прилетаешь в шесть утра и из аэропорта едешь в офис — представляете, в каком состоянии работаешь? Естественно, это не добавляло ни здоровья, ни сил, ни эмоций. У Дениса Казанского тоже было много работы. Мы всё порывались продолжить: ну когда уже? Открою маленькую тайну: будем продолжать. Постараемся уже в декабре вернуться с несколькими выпусками. И людям, и нам самим этот подкаст очень нравился своей душевностью. Хотим эту историю возобновить. Благо потенциальных гостей из мира спорта очень много», — сказал Сычёв в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

«200 тыс. км налетал за год!» Первый президентский опыт призёра Евро-2008 Сычёва
Эксклюзив
«200 тыс. км налетал за год!» Первый президентский опыт призёра Евро-2008 Сычёва
