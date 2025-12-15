Скидки
Сычёв: в манеже «Иртыша» идеальный газон, потому что я сам его искал, покупал и стелил

Комментарии

Бывший нападающий «Спартака», «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычёв высказался об инфраструктуре команд во Второй лиге. До недавнего времени Сычёв занимал пост президента омского «Иртыша».

«Будем откровенны: инфраструктуры во Второй лиге не хватает. Качество стадионов и полей, за редким исключением, оставляет желать лучшего. Хотя всё индивидуально. Мы, например, играем в манеже. У нас идеальное поле — потому что я сам этот газон искал, покупал и стелил. Весь процесс прошёл от и до — от выбора и заключения договоров до укладки. У нас, в Сибири, погода непростая: с сентября по май — зима. В таких условиях манежи — это выход из положения. «Иртыш» играет в хороших условиях всегда, и это позитивно сказывается на качестве. Но манежи есть не у всех. А то, что без инфраструктуры рост футбола замедляется, — очевидно», — сказал Сычёв в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

