Сычёв: футболисты получают за свой труд деньги, поэтому жаловаться не приходится

Бывший президент омского «Иртыша» Дмитрий Сычёв высказался об игре и результатах команды в текущем сезоне. «Иртыш» сейчас занимает четвёртое место в группе «Серебро».

«Мы уверенно начали и почти весь сезон шли в тройке. Были определённые шероховатости, но их преодолели. Нужно отдать должное ребятам и штабу за то, что в непростые моменты терпели и были объединены общей целью. Тем более логистика во второй лиге тяжёлая. Были выезды во Владивосток, Краснодар. Это очень непросто.

Самый сложный выезд — на игру с «Кубанью». Аэропорт в Краснодаре ещё был закрыт. Мы летели в Сочи, переезжали на вокзал и дальше ехали «Ласточкой». Сутки добирались. Какая игра может быть после этого? 0:0 сыграли. Это не оправдания — просто констатация факта. Футболисты получают за свой труд деньги, поэтому жаловаться не приходится. А футбол у нас любят везде — от Владивостока до Калининграда», — сказал Сычёв в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

