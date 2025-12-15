Скидки
В «Спартаке» заявили, что полностью рассчитались с уволенным Деяном Станковичем

В «Спартаке» заявили, что полностью рассчитались с уволенным Деяном Станковичем
Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Некрасов заявил, что красно-белые полностью рассчитались с бывшим главным тренером команды Деяном Станковичем и его штабом. Сербский специалист покинул клуб 11 ноября. Возглавлял красно-белых Станкович с лета 2024 года.

«Это [расторжение соглашения] проходило в полном соответствии с условиями контракта. Клуб выполнил абсолютно все обязательства в отношении Деяна и его тренерского штаба», — приводит слова Некрасова «РИА Новости Спорт».

«Спартак» ушёл на зимний перерыв, занимая шестое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги с 29 набранными очками.

