Главная Футбол Новости

Дмитрий Сычёв: футболу реально конкурировать с хоккеем в Омске

Дмитрий Сычёв: футболу реально конкурировать с хоккеем в Омске
Бывший нападающий «Спартака», «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычёв, который два года был президентом омского «Иртыша», высказался об уровне популярности футбола и хоккея в Омске.

— Вообще реально в таком городе футболу конкурировать по популярности с хоккеем?
— Абсолютно реально. Это вопрос поддержки, спонсоров. В городе и области футболом занимается около семи тысяч детей. Это очень большая цифра. Но для их дальнейшего развития нужно создавать инфраструктуру, условия. А у нас очень много талантливых детей уезжает из города в 12-13 лет. Соответственно, мы теряем лучшие кадры, которые могли бы пополнять «Иртыш». Это большая проблема. Но я также понимаю родителей, которые ко мне приходили и говорили: «Здесь условий нет — мы поехали в Москву, Краснодар или Санкт-Петербург». Будучи президентом «Иртыша», я сделал акцент на молодёжной команде, и за два года она дала нам трёх ребят под основу. Надеюсь, они в следующем сезоне себя покажут.

— Рядом с успешным, звёздным «Авангардом» «Иртыш» не чувствует себя бедным родственником?
— Конечно, чувствует. Но мы всё понимаем и радуемся успехам «Авангарда». Тому, что у них есть такие ресурсы и возможности. Но вместе с тем тихонько надеемся, что на «Иртыш» тоже обратят внимание. Потому что футбол — это очень важная социальная составляющая. Если в главной команде области будут играть местные воспитанники, то и подрастающее поколение будет видеть себя в ней и связывать свою жизнь с футболом. Соответственно, массового оттока омичей в другие регионы не будет. А это одна из важнейших задач, поставленных перед клубом губернатором. Я эту миссию тоже выполнял. Для меня как для омича это очень важно, — сказал Сычёв в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

