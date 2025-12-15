Тренер «Ноттингем Форест» Шон Дайч — о победе над «Тоттенхэмом»: наше лучшее выступление
Поделиться
Главный тренер «Ноттингем Форест» Шон Дайч поделился впечатлениями от разгромной победы своей команды над «Тоттенхэмом» (3:0) в матче 16-го тура английской Премьер-лиги.
Англия — Премьер-лига . 16-й тур
14 декабря 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
3 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Хадсон-Одои – 28' 2:0 Хадсон-Одои – 50' 3:0 Сангаре – 79'
«В целом это было наше, пожалуй, лучшее выступление благодаря сбалансированной игре. Когда нам требовалось обороняться, мы это делали. Когда появлялась возможность играть в пас, мы её использовали. И когда нужно было расчищать себе путь и выполнять самые простые, но важные действия, мы также были на высоте», — приводит слова Дайча ESPN.
На данный момент «Ноттингем Форест» занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 18 очков.
Комментарии
- 15 декабря 2025
-
12:20
-
12:16
-
11:58
-
11:55
-
11:48
-
11:43
-
11:42
-
11:38
-
11:25
-
11:15
-
11:03
-
10:55
-
10:54
-
10:44
-
10:42
-
10:30
-
10:27
-
10:27
-
10:17
-
09:55
-
09:53
-
09:49
-
09:43
-
09:30
-
09:24
-
09:21
-
09:16
-
09:04
-
08:52
-
08:50
-
08:30
-
08:25
-
08:00
-
08:00
-
07:39