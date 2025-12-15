Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Ноттингем Форест» Шон Дайч — о победе над «Тоттенхэмом»: наше лучшее выступление

Тренер «Ноттингем Форест» Шон Дайч — о победе над «Тоттенхэмом»: наше лучшее выступление
Комментарии

Главный тренер «Ноттингем Форест» Шон Дайч поделился впечатлениями от разгромной победы своей команды над «Тоттенхэмом» (3:0) в матче 16-го тура английской Премьер-лиги.

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
14 декабря 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
3 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Хадсон-Одои – 28'     2:0 Хадсон-Одои – 50'     3:0 Сангаре – 79'    

«В целом это было наше, пожалуй, лучшее выступление благодаря сбалансированной игре. Когда нам требовалось обороняться, мы это делали. Когда появлялась возможность играть в пас, мы её использовали. И когда нужно было расчищать себе путь и выполнять самые простые, но важные действия, мы также были на высоте», — приводит слова Дайча ESPN.

На данный момент «Ноттингем Форест» занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 18 очков.

Материалы по теме
«Внутри всё горит». Тренер «Тоттенхэма» Франк — о поражении от «Ноттингем Форест»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android