Тренер «Ноттингем Форест» Шон Дайч — о победе над «Тоттенхэмом»: наше лучшее выступление

Главный тренер «Ноттингем Форест» Шон Дайч поделился впечатлениями от разгромной победы своей команды над «Тоттенхэмом» (3:0) в матче 16-го тура английской Премьер-лиги.

«В целом это было наше, пожалуй, лучшее выступление благодаря сбалансированной игре. Когда нам требовалось обороняться, мы это делали. Когда появлялась возможность играть в пас, мы её использовали. И когда нужно было расчищать себе путь и выполнять самые простые, но важные действия, мы также были на высоте», — приводит слова Дайча ESPN.

На данный момент «Ноттингем Форест» занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 18 очков.