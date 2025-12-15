Рубен Диаш высказался о конкурентоспособности «Манчестер Сити»

Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш прокомментировал настрой и состояние своего клуба. Вчера, 14 декабря, горожане в рамках 16-го тура английской Премьер-лиги обыграли «Кристал Пэлас».

«Я чувствую, что сейчас мы в очень хорошем положении, но мы можем быть намного лучше. Неважно, прошли мы 70% пути, а осталось 30%, или мы прошли 80% и осталось 20%, – мы можем быть ещё лучше. Хорошо понимать это на данном этапе сезона.

Я чувствую, что нам есть куда расти. Но также я признаю, что сейчас мы уже сильны и можем конкурировать. Мы играем матч за матчем, хотим развиваться от игры к игре, и именно так мы прокладываем свой путь», – приводит слова Диаша аккаунт @City_Xtra в социальной сети X.

Сейчас «Манчестер Сити» (34 очка) находится на втором месте АПЛ и лишь на два очка отстаёт от лидирующего «Арсенала» (36 очков).