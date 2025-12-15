Беллингем — о Родриго Гоэсе: лучшие из лучших всегда добиваются успеха
Нападающий мадридского «Реала» Родриго Гоэс отметился голом во вчерашнем матче с «Алавесом» в рамках 16-го тура испанской Ла Лиги. Игрок отметился голами в двух матчах подряд. До этого он не забивал с марта, а в Ла Лиге — с января.
Испания — Примера . 16-й тур
14 декабря 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Алавес
Витория
Окончен
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 24' 1:1 Висенте – 68' 1:2 Родриго – 76'
После игры с «Алавесом» несколько игроков публично выступили в поддержку Родриго в социальных сетях.
Джуд Беллингем опубликовал сообщение: «Лучшие из лучших всегда добиваются успеха. Мой друг вернулся».
После 16 туров «Реал» располагается на второй строчке турнирной таблицы Ла Лиги с 39 очками. Отставание от первого места, на котором находится «Барселона», составляет четыре очка.
