Владислав Радимов: я часто ходил в казино, когда пошла большая зарплата

Бывший футболист и тренер санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов признался, что часто ходил в казино, будучи игроком. В бытность футболистом Радимов выступал за ЦСКА, «Сарагосу», московское «Динамо», «Левски», «Крылья Советов» и «Зенит», где и завершил карьеру в 2009 году. С 2018 по 2022 год Владислав был главным тренером «Зенита-2».

Владислав Радимов. Викторович, ты часто бывал в казино?

Леонид Слуцкий. Слушай, на самом деле раньше вообще никогда. Но я ездил в Макао, я был в Вегасе. Я не часто бывал, в отличие от тебя, как понимаю.

Владислав Радимов. У меня, значит, когда пошла большая зарплата, я стал очень часто ходить в казино. Но я ходил туда не столько, сколько выиграть, сколько провести время с друзьями. Хотелось поговорить, пообщаться и так далее. И в этом плане я ходил в те казино, которые не 24 часа в сутки, — сказал Радимов в выпуске на YouTube-канале Fonbet.