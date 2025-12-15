Геннадий Орлов оценил полузащитника «Зенита» Педро

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о бразильском атакующем полузащитнике «Зенита» Педро.

— Педро действительно стал лидером команды?

— Да, конечно, он один из лидеров, он ведёт игру. Посмотрите: он работает и левой, и правой ногой, он техничный, он может пробить, он подаёт угловые. Вот только со штрафных ни разу ещё не забивал. Но на тренировках он очень здорово бьёт со штрафных, тренирует их. У него поставлен удар. Он был капитан двух возрастов молодёжной сборной Бразилии. Там представляете какая конкуренция в этом возрасте? А он был даже капитаном команды! У него есть вкус к победам, это тоже много значит. Он очень перспективный игрок. Дай бог, чтобы он прогрессировал, — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».