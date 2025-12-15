Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Геннадий Орлов оценил полузащитника «Зенита» Педро

Геннадий Орлов оценил полузащитника «Зенита» Педро
Комментарии

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о бразильском атакующем полузащитнике «Зенита» Педро.

— Педро действительно стал лидером команды?
— Да, конечно, он один из лидеров, он ведёт игру. Посмотрите: он работает и левой, и правой ногой, он техничный, он может пробить, он подаёт угловые. Вот только со штрафных ни разу ещё не забивал. Но на тренировках он очень здорово бьёт со штрафных, тренирует их. У него поставлен удар. Он был капитан двух возрастов молодёжной сборной Бразилии. Там представляете какая конкуренция в этом возрасте? А он был даже капитаном команды! У него есть вкус к победам, это тоже много значит. Он очень перспективный игрок. Дай бог, чтобы он прогрессировал, — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Материалы по теме
Орлов — о «Спартаке»: есть из чего сшить хороший костюмчик
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android