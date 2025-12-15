Скидки
Защитник «Аль-Хиляля» Жоау Канселу напал на пассажира самолёта, снимавшего его на телефон

Комментарии

Футболист саудовского «Аль-Хиляля» Жоау Канселу напал на пассажира самолёта, снимавшего его на телефон. При этом неизвестно, куда направлялся рейс, где оказался португальский футболист в экипировке «Аль-Хиляля» и оказавшийся пострадавшим человек.

Канселу 31 год, за «Аль-Хиляль» он выступает с лета 2024 года. В нынешнем сезоне португальский футболист провёл 10 матчей на клубном уровне, забил один гол и сделал три результативные передачи.

Действующий контракт Жоау с клубом рассчитан до конца июня 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость португальца в € 15 млн.

