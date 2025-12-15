Игорь Шалимов — о «Краснодаре»: чемпионство в прошлом сезоне дало команде уверенность

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов высоко оценил преображение «быков» в осенней части сезона-2025/2026. По его словам, команда теперь умеет добиваться результата даже в самых сложных поединках. Шалимов отметил, что действующий чемпион России стал более зрелым и прагматичным коллективом.

«Краснодар» понятен — есть чёткая определенность с тренером и составом, плюс на каждую позицию есть выбор и есть конкуренция. Всё понятно в каждом матче — схема 4-3-3 с «десяткой» Сперцяном, двумя опорными и сильнейшим центрфорвардом. Кордоба хорош не только умением забивать, но и тем, что за счёт него команда может разбить прессинг соперника, что и делала не раз. Плюс надо говорить о том, что чемпионство в прошлом сезоне дало уверенность, которой раньше, на мой взгляд, не было, — команда научилась вырывать матчи, которые складываются очень тяжело. Команда отошла от романтики только атакующего футбола, научилась играть на результат, используя прагматичные элементы, — умеют разбивать прессинг, умеют биться и грызть соперника. Команда ушла от романтики и в нужные моменты превращается в коллектив бойцов. Когда надо высекать соперника, включается Черников, помогают остальные. «Быки» могут неудачно провести матчи с прямыми конкурентами — как с «Зенитом» или «Локо», но соперников с 6-го по 16-е места убирают — а именно в таких матчах и завоёвывается чемпионство», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

«Краснодар» ушёл на зимний перерыв в статусе лидера РПЛ. После 18 туров у команды 40 очков.