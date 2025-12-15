Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игорь Шалимов — о «Краснодаре»: чемпионство в прошлом сезоне дало команде уверенность

Игорь Шалимов — о «Краснодаре»: чемпионство в прошлом сезоне дало команде уверенность
Комментарии

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов высоко оценил преображение «быков» в осенней части сезона-2025/2026. По его словам, команда теперь умеет добиваться результата даже в самых сложных поединках. Шалимов отметил, что действующий чемпион России стал более зрелым и прагматичным коллективом.

«Краснодар» понятен — есть чёткая определенность с тренером и составом, плюс на каждую позицию есть выбор и есть конкуренция. Всё понятно в каждом матче — схема 4-3-3 с «десяткой» Сперцяном, двумя опорными и сильнейшим центрфорвардом. Кордоба хорош не только умением забивать, но и тем, что за счёт него команда может разбить прессинг соперника, что и делала не раз. Плюс надо говорить о том, что чемпионство в прошлом сезоне дало уверенность, которой раньше, на мой взгляд, не было, — команда научилась вырывать матчи, которые складываются очень тяжело. Команда отошла от романтики только атакующего футбола, научилась играть на результат, используя прагматичные элементы, — умеют разбивать прессинг, умеют биться и грызть соперника. Команда ушла от романтики и в нужные моменты превращается в коллектив бойцов. Когда надо высекать соперника, включается Черников, помогают остальные. «Быки» могут неудачно провести матчи с прямыми конкурентами — как с «Зенитом» или «Локо», но соперников с 6-го по 16-е места убирают — а именно в таких матчах и завоёвывается чемпионство», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

«Краснодар» ушёл на зимний перерыв в статусе лидера РПЛ. После 18 туров у команды 40 очков.

Материалы по теме
Как РПЛ готова к ужесточению лимита? На грани не только «Зенит», «Спартак» и «Краснодар»
Как РПЛ готова к ужесточению лимита? На грани не только «Зенит», «Спартак» и «Краснодар»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android