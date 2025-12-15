Болельщики «Ньюкасла» разгромили бар после поражения команды от «Сандерленда»

Фанаты «Ньюкасла» разгромили бар после поражения «сорок» от «Сандерленда» в матче 16-го тура английской Премьер-лиги. Болельщики выламывали столы и бросались стульями. Вероятно, причиной этому стало столкновение с фанатом «Сандерленда» в заведении.

Встреча между командами состоялась накануне, 14 декабря, на стадионе «Стэдиум оф Лайт». Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали «чёрные коты».

Отметим, что «Ньюкасл» и «Сандерленд» соперничают друг с другом с начала прошлого века. Матчи между командами традиционно называются Тайн-Уирское дерби, также известное как Северо-Восточное дерби.

По состоянию на сегодняшний день «сороки» занимают 12-е место в турнирной таблице АПЛ. «Чёрные коты» — седьмые.