Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Болельщики «Ньюкасла» разгромили бар после поражения команды от «Сандерленда»

Болельщики «Ньюкасла» разгромили бар после поражения команды от «Сандерленда»
Комментарии

Фанаты «Ньюкасла» разгромили бар после поражения «сорок» от «Сандерленда» в матче 16-го тура английской Премьер-лиги. Болельщики выламывали столы и бросались стульями. Вероятно, причиной этому стало столкновение с фанатом «Сандерленда» в заведении.

Встреча между командами состоялась накануне, 14 декабря, на стадионе «Стэдиум оф Лайт». Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали «чёрные коты».

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
14 декабря 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Сандерленд
Сандерленд
Окончен
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Вольтемаде – 46'    

Отметим, что «Ньюкасл» и «Сандерленд» соперничают друг с другом с начала прошлого века. Матчи между командами традиционно называются Тайн-Уирское дерби, также известное как Северо-Восточное дерби.

По состоянию на сегодняшний день «сороки» занимают 12-е место в турнирной таблице АПЛ. «Чёрные коты» — седьмые.

Материалы по теме
Автогол Вольтемаде помог «Сандерленду» переиграть «Ньюкасл Юнайтед» в 16-м туре АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android