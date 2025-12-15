Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«ПСЖ» стёр Матвея Сафонова с командного фото перед матчем с «Фламенго»

«ПСЖ» стёр Матвея Сафонова с командного фото перед матчем с «Фламенго»
Комментарии

Пресс-служба «ПСЖ» стёрла голкипера Матвея Сафонова с командного фото перед матчем Межконтинентального кубка с бразильским «Фламенго». Российский вратарь присутствует на кадрах в видео из аэропорта Катара, но стёрт с общей фотографии команды на фоне самолёта.

При этом на фото видны ноги и туловище Сафонова, стоящего за Хвичей Кварацхелией, но замазана голова россиянина, стоящего на втором плане. В соцсетях высказали мнение, что клуб замазал голову Матвея, потому что на видео с того же ракурса Сафонов присутствует на том же месте за Хвичей.

Выиграй яблочный смартфон 17 на Новый год!
Выиграй яблочный смартфон 17 на Новый год!
ИГРАТЬ
Реклама
Рекламодатель: Реклама. 18+. ООО «Фортуна». ИНН 6164205110
2RanykJdEhG

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. По итогам прошлого сезона голкипер выиграл чемпионат Франции, Кубок страны и стал победителем Лиги чемпионов УЕФА. В этой кампании Матвей провёл три матча во всех турнирах.

Материалы по теме
Во Франции сообщили, почему Сафонов вышел на матч с «Метцем» и вернут ли в состав Шевалье
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android