«ПСЖ» стёр Матвея Сафонова с командного фото перед матчем с «Фламенго»

Пресс-служба «ПСЖ» стёрла голкипера Матвея Сафонова с командного фото перед матчем Межконтинентального кубка с бразильским «Фламенго». Российский вратарь присутствует на кадрах в видео из аэропорта Катара, но стёрт с общей фотографии команды на фоне самолёта.

При этом на фото видны ноги и туловище Сафонова, стоящего за Хвичей Кварацхелией, но замазана голова россиянина, стоящего на втором плане. В соцсетях высказали мнение, что клуб замазал голову Матвея, потому что на видео с того же ракурса Сафонов присутствует на том же месте за Хвичей.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. По итогам прошлого сезона голкипер выиграл чемпионат Франции, Кубок страны и стал победителем Лиги чемпионов УЕФА. В этой кампании Матвей провёл три матча во всех турнирах.