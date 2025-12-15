Орлов: я не сомневался, что «Динамо» провалится при Карпине

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов признался, что провал «Динамо» под руководством Валерия Карпина был для него ожидаем. По словам эксперта, он с самого начала не понимал, зачем бело-голубые пригласили этого специалиста.

— Всё ли логично и заслуженно в текущей таблице РПЛ?

— В общем, да. По большому счёту только один сюрприз — пятое место «Балтики». То, что «Динамо» провалится, я лично не сомневался и неоднократно спрашивал, зачем вообще клуб взял Карпина. Во-первых, у него два стула: должен и сборную тренировать, и клуб. Он усложнил себе этим жизнь, — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».