Ван Бастен — о спорном пенальти в матче «Реала»: Винисиус ждал контакта и охотно упал

Бывший нидерландский футболист Марко ван Бастен поделился своим экспертным мнением относительно резонансного эпизода в матче 16-го тура испанской Ла Лиги между «Алавесом» и мадридским «Реалом». Речь идёт о неназначенном пенальти в пользу «сливочных» после падения Винисиуса Жуниора.

На 88-й минуте матча бразильский вингер упал в штрафной площади соперника, однако арбитр не зафиксировал фол. Это решение вызвало бурные протесты со стороны игроков и тренерского штаба «Реала» после матча.

«Нет, это не пенальти. Конечно, контакт был, но Винисиус, кажется, ждал этого и упал на газон слишком охотно, как только почувствовал касание. Маловероятно, что его падение было вызвано настоящим ударом соперника», — приводит слова нидерландца The Touchline.