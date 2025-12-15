Скидки
Ван Бастен — о спорном пенальти в матче «Реала»: Винисиус ждал контакта и охотно упал

Бывший нидерландский футболист Марко ван Бастен поделился своим экспертным мнением относительно резонансного эпизода в матче 16-го тура испанской Ла Лиги между «Алавесом» и мадридским «Реалом». Речь идёт о неназначенном пенальти в пользу «сливочных» после падения Винисиуса Жуниора.

Испания — Примера . 16-й тур
14 декабря 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Алавес
Витория
Окончен
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 24'     1:1 Висенте – 68'     1:2 Родриго – 76'    

На 88-й минуте матча бразильский вингер упал в штрафной площади соперника, однако арбитр не зафиксировал фол. Это решение вызвало бурные протесты со стороны игроков и тренерского штаба «Реала» после матча.

«Нет, это не пенальти. Конечно, контакт был, но Винисиус, кажется, ждал этого и упал на газон слишком охотно, как только почувствовал касание. Маловероятно, что его падение было вызвано настоящим ударом соперника», — приводит слова нидерландца The Touchline.

