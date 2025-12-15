Во Франции выразили недовольство ценами на ЧМ-2026 и сравнили его с мундиалем в России

Представители ассоциаций французских фанатов футбола выразили крайнее недовольство ценами на матчи чемпионата мира 2026 года, установленными ФИФА. Самые дешёвые билеты на первый матч сборной против национальной команды Сенегала продаются почти за €200, на финал – за €3600.

Многие болельщики считают, что их «выжимают досуха», и что новая система цен, предложенная ФИФА – это «смерть футбола». Мехди Салем, вице-президент ассоциации болельщиков «Baroudeurs», сравнил ситуацию с ЧМ-2018 в России и выразил сожаление, что многие молодые фанаты не смогут испытать эмоции, как на финале того мундиаля.

«Для меня потратить €3600 на футбольный билет – это просто немыслимо. В России финал стоил около €500, в Катаре, кажется, €600. А теперь цена подскочила до €3600. Это абсурд.

То, что мы пережили в 2018 году, люди, плачущие вокруг нас, дождь, шедший, когда мы выиграли чемпионат мира – это было необыкновенно, это было исключительно. Это была моя мечта, и я её осуществил. И меня огорчает то, что в ассоциации молодые люди 19-20 лет, которые не были на чемпионате мира, не смогут принять в нём участие», – приводит слова Салема RMC Sport.