42-летний Дмитрий Сычёв подтвердил желание сыграть в Кубке России за «Иртыш»

Бывший нападающий «Спартака», «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычёв рассказал, что действительно планирует сыграть в Фонбет Кубке России за омский «Иртыш».

— Сентябрьское заявление о возможности продолжить игровую карьеру — что это было: пиар-ход, шутка или серьёзное намерение?

— Нет-нет, это не пустые слова и не пиар-ход. Мы серьёзно обсуждали с губернатором эту историю. Более того, я не отказываюсь от этой идеи. Посмотрим, как сложится будущее. Но на Кубок я хотел бы сыграть. Если всё сойдётся, почему бы и нет?

На Кубок можно заявить кого угодно и вне рамок трансферного окна. Это легко осуществимо. В 2025 году мы просто не успели это сделать — «Иртыш» к тому времени уже вылетел из турнира. Заявление касалось уже следующего сезона. Возможно, ещё сложится.

И в плане медийки получилась бы идеальная картинка. Надеюсь, ещё реализуем. Мы остаёмся в хороших отношениях с губернатором, и я буду всячески помогать популяризации футбола в родном регионе — теперь как амбассадор Омска в Москве (улыбается), — сказал Сычёв в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.