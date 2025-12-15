Скидки
Владислав Радимов рассказал, что экс-тренер «Зенита» Петржела был заядлым любителем казино

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов рассказал, что бывший главный тренер сине-бело-голубых Властимил Петржела был заядлым любителем казино. Чешский специалист тренировал «Зенит» с 2003 по 2006 год. Под его руководством сине-бело-голубые стали серебряными призёрами чемпионата России — 2003.

Леонид Слуцкий. Он [Петржела] вообще лудоман?

Владислав Радимов. Про него говорили так. В Питере, по дороге на базу, было маленькое казино на первом этаже. И по мере того, как карьера Петржелы продолжалась в «Зените», оно расстроилось – второй, третий этаж. И мы всё время смеялись, говорили, что пан имеет отношение к этому. Но он и сам не скрывал, что он очень часто играет и что страдал лудоманией.

Леонид Слуцкий. Слушай, скажи, пожалуйста, а вот это сказывалось на его профессиональной деятельности или всё-таки нет? Вот как тебе казалось?

Владислав Радимов. Конечно же, это мешало команде, это факт. И в этом плане, думаю, как раз сама карьера Петржелы в России… Потому что после того, что он сделал в «Зените», он должен был быть востребован во многих командах, да? А она закончилась, — сказал Радимов в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

