Черчесов: я Марата Быстрова из сборной Казахстана всё время называл Володькой

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов рассказал забавную историю, связанную с футболистом сборной Казахстана Маратом Быстровым. По словам Черчесова, он называл Марата Володькой, путая его с однофамильцем Владимиром Быстровым. Черчесов работал во главе сборной Казахстана с 2024 по 2025 год.

«Я Марата Быстрова из сборной Казахстана всё время называл Володькой. Я уже после тренировки сам себя спрашиваю, Саламыч, ты один раз ошибся, второй раз, но в сороковой раз уже самому неудобно.

Я ему кричу: «Володя!», а он на меня не реагирует, особенно в первой игре, это было заметно, когда он пробегал мимо меня», — сказал Черчесов в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!».