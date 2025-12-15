Португальские и нидерландские ассоциации болельщиков призывают к бойкоту ЧМ-2026

Португальские и нидерландские ассоциации болельщиков призывают к бойкоту предстоящего чемпионата мира по футболу, который пройдёт летом 2026 года в США, Мексике и Канаде. Об этом сообщает RMC Sport.

Причиной появления инициативы являются завышенные цены на матчи турнира, установленные ФИФА. Так, билеты на финал стоят в шесть-семь раз дороже, чем билеты на финал ЧМ-2022 в Катаре. Некоторые болельщики копили на покупку билетов несколько лет, однако теперь сомневаются в том, хотят ли они посетить первенство планеты.

Ряд ассоциаций из Франции также рассматривает бойкот в качестве ответной меры, однако в данный момент они обратились за поддержкой во Французскую футбольную федерацию.