Рубен Аморим: проблема в том, что я как тренер справляюсь недостаточно хорошо. Это факт

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о волне критики в свой адрес со стороны бывших игроков клуба, признав правомерность их недовольства результатами команды. Ранее экс-игрок манкунианцев Пол Скоулз выразил мнение, что Аморим не соответствует команде, поскольку не улавливает философию клуба, построенную на риске и атакующей игре.

«Я думаю, это вполне нормально. И это факт: как главный тренер «Манчестер Юнайтед» я признаю, что мы недостаточно успешны. Мы должны были набирать больше очков, особенно в этом сезоне. Поэтому я воспринимаю подобную критику как нечто естественное.

Иногда они не располагают всей полнотой информации, и им кажется, что «Манчестер Юнайтед» должен всегда соответствовать тем высоким стандартам, что были при них, и неизменно побеждать. Им, конечно, тяжело наблюдать свой клуб в такой ситуации.

Дело не только в победах. Истинная проблема в том, что я как тренер справляюсь недостаточно хорошо. Это тоже факт, и я готов его принять. По сути, их единственное недовольство связано с тем, что «Манчестер Юнайтед» не выигрывает и находится не на той позиции, на которой должен быть. Если команда побеждает, то никаких проблем не возникает», — приводит слова Аморима BBC.

После 15 туров «Манчестер Юнайтед» располагается на восьмой строчке турнирной таблицы АПЛ с 25 очками.