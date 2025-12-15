Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рубен Аморим: проблема в том, что я как тренер справляюсь недостаточно хорошо. Это факт

Рубен Аморим: проблема в том, что я как тренер справляюсь недостаточно хорошо. Это факт
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о волне критики в свой адрес со стороны бывших игроков клуба, признав правомерность их недовольства результатами команды. Ранее экс-игрок манкунианцев Пол Скоулз выразил мнение, что Аморим не соответствует команде, поскольку не улавливает философию клуба, построенную на риске и атакующей игре.

«Я думаю, это вполне нормально. И это факт: как главный тренер «Манчестер Юнайтед» я признаю, что мы недостаточно успешны. Мы должны были набирать больше очков, особенно в этом сезоне. Поэтому я воспринимаю подобную критику как нечто естественное.

Иногда они не располагают всей полнотой информации, и им кажется, что «Манчестер Юнайтед» должен всегда соответствовать тем высоким стандартам, что были при них, и неизменно побеждать. Им, конечно, тяжело наблюдать свой клуб в такой ситуации.

Дело не только в победах. Истинная проблема в том, что я как тренер справляюсь недостаточно хорошо. Это тоже факт, и я готов его принять. По сути, их единственное недовольство связано с тем, что «Манчестер Юнайтед» не выигрывает и находится не на той позиции, на которой должен быть. Если команда побеждает, то никаких проблем не возникает», — приводит слова Аморима BBC.

После 15 туров «Манчестер Юнайтед» располагается на восьмой строчке турнирной таблицы АПЛ с 25 очками.

Материалы по теме
Скоулз — об Амориме: не думаю, что тренер понимает клуб — и точка
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android