«Откуда эти легенды берутся?» Черчесов — о слухах, что он рекомендовал «Ахмату» Сторожука

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов отреагировал на информацию, что он рекомендовал грозненскому клубу назначить Александра Сторожука. Российский специалист проработал главным тренером «Ахмата» с середины июня по начало августа этого года.

«Я рекомендовал Сторожука в «Ахмат»? Откуда эти легенды берутся? Была ли ошибка с его назначением? Не думаю, что это ошибка, просто «Ахмат» — это особая специфика, и Сторожуку нужно было время, чтобы он её понял.

А в плане профессионализма ни у кого нет никаких сомнений до сих пор, он доказал это и в «Краснодаре» и в тульском «Арсенале», — сказал Черчесов в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!».