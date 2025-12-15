Дмитрий Сычёв ответил на вопрос о возможном возвращении в «Локомотив»

Известный российский экс-футболист Дмитрий Сычёв ответил на вопрос о возможном возвращении в московский «Локомотив».

— Допускаете возвращение в каком-либо качестве в главный клуб своей жизни — «Локо»?

— Я не исключаю никаких вариантов продолжения карьеры. А как оно будет — узнаем после Нового года. Пока хочется просто немного выдохнуть, подумать о себе и своём здоровье. Дальше будем думать — с новыми силами, эмоциями и огромным багажом Второй лиги, — сказал Сычёв в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Наибольшую известность Сычёву принесли выступления за московский «Локомотив». В составе железнодорожников 41-летний Дмитрий выигрывал чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны. Вместе со сборной России экс-нападающий становился бронзовым призёром чемпионата Европы — 2008.