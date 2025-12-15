Скидки
Сычёв: в 2026-м грядёт большая дата, 80 лет омскому футболу. Надеюсь, «Иртыш» решит задачу

Комментарии

Бывший нападающий «Спартака», «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычёв высказался об амбициях омского «Иртыша», президентом которого был на протяжении двух лет.

— «Золото» ФНЛ — это объективно потолок для футбольного Омска?
— Объективно да. Будем честны, мы прыгнули даже выше головы. В «Золоте» клубы лучше укомплектованы, чем в «Серебре», достаточно качественных футболистов. Чтобы удержаться там, «Иртышу» нужно качественное и количественное укрепление. Надеюсь, оно последует и клуб выполнит главную задачу на следующий год — удержаться в лиге. В 2026-м грядёт большая дата — 80 лет омскому футболу. У него очень большая история — надеюсь, что и в будущем всё будет хорошо, — сказал Сычёв в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

