Главная Футбол Новости

Дмитрий Сычёв ответил на вопрос об уровне зарплат футболистов во Второй лиге

Дмитрий Сычёв ответил на вопрос об уровне зарплат футболистов во Второй лиге
Комментарии

Бывший президент омского «Иртыша» Дмитрий Сычёв ответил на вопрос про размер зарплат футболистов во Второй лиге.

— Какие в среднем зарплаты по лиге?
— С моей стороны некорректно раскрывать финансовую составляющую. Могу сказать, что «Иртыш» по уровню зарплат занимал примерно предпоследнее место в «Серебре».

— Подрабатывать игрокам не приходится, чтобы семьи содержать?
— Ну нет. Во второй лиге достойные зарплаты. Если бы ещё всё вовремя выплачивалось — было бы совсем хорошо.

— В «Иртыше» задерживали?
— При мне задержек не было. Я сталкивался с такими вбросами. Без этого у нас никуда, — сказал Сычёв в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

