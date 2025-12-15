Дмитрий Сычёв ответил на вопрос об уровне зарплат футболистов во Второй лиге

Бывший президент омского «Иртыша» Дмитрий Сычёв ответил на вопрос про размер зарплат футболистов во Второй лиге.

— Какие в среднем зарплаты по лиге?

— С моей стороны некорректно раскрывать финансовую составляющую. Могу сказать, что «Иртыш» по уровню зарплат занимал примерно предпоследнее место в «Серебре».

— Подрабатывать игрокам не приходится, чтобы семьи содержать?

— Ну нет. Во второй лиге достойные зарплаты. Если бы ещё всё вовремя выплачивалось — было бы совсем хорошо.

— В «Иртыше» задерживали?

— При мне задержек не было. Я сталкивался с такими вбросами. Без этого у нас никуда, — сказал Сычёв в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.