«У Семака бразильцы, у меня чеченцы». Черчесов — о возможных конфликтах внутри команд

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался на тему конкурентной среды и конфликтов внутри команд.

«У Семака есть бразильцы, а у меня чеченцы. На той же позиции, они все одинаковые. У меня есть русские. Надо сохранять баланс в команде. Ничего не меняется. Обидится Вендел на этого, обидится Садулаев на Ибишева условно. На всех уровнях то же самое. И в региональной лиге в раздевалке такая же конкурентная среда. У Генича в медиаклубе тоже это было. Тоже есть два человека, конкурирующие за одно место, и с ними тоже надо договариваться, они тоже живые люди», — сказал Черчесов в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!».

