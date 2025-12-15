Скидки
Орлов дал совет «Зениту», как поступить с продажей Педро

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов посоветовал «Зениту», как поступить с перспективным бразильским полузащитником Педро. Ранее сообщалось, что в услугах игрока заинтересованы клубы из Саудовской Аравии, однако «Зенит» не хочет продавать молодую звезду по ходу нынешнего сезона.

— Нужно ли «Зениту» сохранить Педро?
— Идеальный вариант, чтобы он поиграл ещё два-три сезона, а потом… За него уже 30-40 млн хотели заплатить арабы. Но пока продавать не надо. Пусть он ещё отдаст «Зениту». Вот с «Зенитом» выиграет золото, тогда… [можно продавать], — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

