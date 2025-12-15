Скидки
В «Спартаке» ответили, отказывался ли Станкович от части зарплаты при увольнении

В «Спартаке» ответили, отказывался ли Станкович от части зарплаты при увольнении
Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Некрасов в ответ на вопрос, отказывался ли Деян Станкович от части зарплаты при увольнении, заявил, что клуб выполнил все условия перед сербом. Об этом со ссылкой на слова функционера сообщает «РИА Новости Спорт».

Ранее Некрасов отметил, что «Спартак» полностью рассчитался со Станковичем и его тренерским штабом. Сербский специалист покинул красно-белых в середине ноября этого года. С командой он работал с лета 2024-го.

«Спартак» ушёл на зимний перерыв, занимая шестое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги с 29 набранными очками. Лидирует в чемпионате «Краснодар», набравший 40 очков. В следующем матче внутреннего первенства красно-белые сыграют с «Сочи» на выезде.

