Шалимов связал неопределённость в игре «Зенита» с наличием в команде Александра Соболева

Бывший главный тренер «Урала» и «Краснодара» Игорь Шалимов высказался об игровых проблемах «Зенита» в этом сезоне. На зимний перерыв сине-бело-голубые ушли, занимая второе место в турнирной таблице Мир РПЛ с отставанием от «Краснодара» в одно очко.

«На фоне прогрессирующего и заматеревшего «Краснодара» «Зенит» больше не выглядит безусловным фаворитом РПЛ. Команда с тренером Семаком прошла несколько игровых этапов — от доминирующей роли пары форвардов Дзюба — Азмун к комбинационному футболу, где лидерами были Клаудиньо, Вендел и Малком, и когда комбинации были такие, что мячи забивали из пределов штрафной едва ли не в пустые ворота. Сейчас такой комбинационной игры у команды нет. Такое впечатление, что период неопределённости с игрой начался с момента прихода в команду Соболева. Много раз говорил о том, что Александр игрок техничный — может и сам забить, может отдать классный пас.

Но вот уже полтора года свой лучший футбол он не показывает, ставка на него пока не срабатывает, хотя игровым временем он не обделён. Надо говорить о том, что сбавили и другие нападающие — Кассьерра и Лусиано тоже не впечатляют. Прошла уже большая часть сезона, но не появилось и стабильного лидера, который делает разницу. Глушенков не слишком ярко начал сезон, затем провёл несколько отличных матчей, а в конце осени вновь сник. Много перемен и по расположению футболистов в рамках схемы — то есть центрфорвард профильный, то играет на этой позиции Луис Энрике, Глушенков меняет позицию. Этот период — время поиска как основного состава, так и оптимального расположения игроков в рамках схемы. Если сравнивать с «Краснодаром», то «быки», конечно, более стабильны в этом плане», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».