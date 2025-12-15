Скидки
Станислав Черчесов ответил, мог ли возглавить «Ахмат» до начала текущего сезона

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов ответил на вопрос, мог ли он возглавить грозненскую команду до начала сезона-2025/2026. Черчесов принял «Ахмат» в начале августа этого года. Ранее российский специалист возглавлял сборную Казахстана по футболу.

«Делали ли мне предложение возглавить «Ахмат» перед началом сезона? Нет, не делали. Хотел ли меня назначить «Лудогорец» главным тренером? Надо у них спросить.

И, вообще, кто вам сказал, что я дожидаюсь работы? Такое ощущение с ваших слов, как будто я у двери какого-то клуба сижу и жду», — сказал Черчесов в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!».

