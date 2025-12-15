Скидки
Виктор Вальдепеньяс дебютировал за основной состав «Реала» под руководством Хаби Алонсо

Виктор Вальдепеньяс дебютировал за основной состав «Реала» под руководством Хаби Алонсо
В воскресном матче 16-го тура испанской Ла Лиги c «Алавесом» молодой защитник Виктор Вальдепеньяс дебютировал в первой команде мадридского «Реала». 19-летний воспитанник академии провёл на поле 78 минут, внеся свой вклад в выездную победу «сливочных» со счётом 2:1.

Испания — Примера . 16-й тур
14 декабря 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Алавес
Витория
Окончен
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 24'     1:1 Висенте – 68'     1:2 Родриго – 76'    

Этот выход на поле стал знаковым событием, поскольку Вальдепеньяс — первый игрок из собственной академии, дебютировавший за основу «Реала» с момента прихода Хаби Алонсо на пост главного тренера этим летом. До этого матча испанец даже не попадал в заявку на замену.

Хаби Алонсо, который возглавил «Реал» в начале текущего года, сменив ушедшего в сборную Бразилии Карло Анчелотти, высоко оценил выступление защитника. «Хочу поздравить Вальдепеньяса с дебютом и прекрасной игрой. Он был стабильно хорош. К сожалению, его единственная ошибка привела к пропущенному голу, но в остальных эпизодах он проявил себя превосходно», — заявил Алонсо на пресс-конференции.

После этой победы мадридцы продолжают занимать второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 39 очков и отставая от лидирующей «Барселоны» на четыре очка.

Комментарии
