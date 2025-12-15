«Думаю, Ндонг не обидится». Черчесов назвал топ-3 игроков РПЛ в 2025 году

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов поделился мнением, кого считает лучшими футболистами Мир Российской Премьер-Лиги по итогам 2025 года. Он выделил Эдуарда Сперцяна из «Краснодара», Матвея Кисляка из ПФК ЦСКА и Алексея Батракова из «Локомотива».

«Лучший игрок чемпионата России по итогам 2025 года? Я думаю, Ндонг на меня не обидится, но Эдик Сперцян играет этот сезон ещё качественнее, чем прошлый. Также Батраков и Кисляк. Вот это трио я бы выделил», — сказал Станислав Черчесов в новом выпуске на YouTube-канале «О, родной футбол!».

Напомним, в статусе лидера РПЛ на зимний перерыв ушёл «Краснодар».