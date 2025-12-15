Скидки
«На меня теперь питерские в суд подадут?» Черчесов — о победе «Ахмата» над «Зенитом» в РПЛ

Комментарии

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о победе грозненцев над «Зенитом» (1:0) в матче 4-го тура Мир РПЛ. Для сине-бело-голубых поражение от «Ахмата» остаётся единственным в матчах чемпионата России этого сезона.

«Как я отношусь к тому, что единственный, кто обыграл «Зенит» в РПЛ? На меня теперь питерские в суд подадут? Это был первый мой матч после возвращения в чемпионат России, и я на тот момент лучше знал «Зенит», нежели свою команду, как бы странно это ни звучало. Когда ты хорошо знаешь соперника, то знаешь, как минимизировать проблемы от них и, наоборот, создать проблемы «Зениту». Это я точно знал.

Я вижу, что у «Зенита» нет скорости. Не у одного конкретного человека, а командной скорости, хотя игроки хорошие. Мы этим воспользовались. Шелия хороший матч провёл, но понятно, что в таких матчах и удача должна быть», — сказал Черчесов в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!».

