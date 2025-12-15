«Очковтирательство». Леонид Слуцкий рассказал о первом вызове Головина в сборную России

Известный российский специалист, работающий главным тренером китайского «Шанхай Шэньхуа», Леонид Слуцкий рассказал о первом вызове полузащитника французского «Монако» Александра Головина в сборную России. Хавбек дебютировал за национальную команду 7 сентября 2015 года в товарищеском матче с Беларусью (4:2). Тогда команду возглавлял итальянский тренер Фабио Капелло.

«Мы [ЦСКА] прилетаем с выезда, с какой-то игры. И Овчинникову звонит [менеджер сборной] итальянец Чинквини через переводчика. Говорит: «Нам нужны просто два футболиста для двусторонок, потому что мы не можем довызвать людей, все в отпусках». Овчинников говорит: «Позиции важны?» Чинквини отвечает: «Позиции неважны, просто двух молодых для тренировок».

Проходят годы, Головин становится [звездой]. Интервью Чинквини: «Я был первым, кто вызвал Головина в национальную команду. Я уже тогда увидел его талант». Я такой: «Чего, блин!» Ну, это такое очковтирательство было! Блин, что за наглость вообще?!» — сказал Слуцкий в выпуске на YouTube-канале Fonbet.