Матвей Сафонов дал комментарий на фоне новости, что его вырезали с командного фото «ПСЖ»

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов отреагировал на новости, что его вырезали с командной фотографии парижан. Российский вратарь сообщил, что на самом деле его никто не вырезал с фото — просто так получилось, что его не видно за другими футболистами «ПСЖ».

«Вам может показаться, что меня здесь нет, но я здесь есть! Всегда чувствовал себя некомфортно, пытаясь поместиться на общих фотографиях. Мое мнение, что если тебя перекрывают на фотке — расслабься и не порть фотографию.

P.S. Пошло много новостей, что использовался фотошоп. Нет, это я тут притаился», — написал Матвей Сафонов в своём телеграм-канале.

