Расскажи свою историю про «Чемпионат»!

Весь год в честь 20-летия «Чемпионата» мы публикуем юбилейные материалы про сайт — в частности, рассказы от бывших и нынешних авторов. Однако празднование юбилея точно было бы неполноценным без вас, наши читатели. Расскажите свои истории, связанные с сайтом!

— Может быть, вы участвовали в легендарных дискуссиях на тысячи комментариев?

— Замечали самую смешную ошибку в новостях или материалах?

— Читали сайт в каком-то максимально необычном месте?

— Пересекались вживую с авторами и вам есть что рассказать про эту встречу?

— А может, какой-то материал неожиданно пригодился вам в жизни?

Если вы давно читаете «Чемпионат» и у вас есть интересные истории, напишите на ek@rambler-co.ru или оставьте в комментариях свои контакты (ник в телеграме, адрес почты).