Матвей Кисляк оценил первую часть сезона РПЛ в исполнении армейцев

Полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк оценил первую часть нынешнего сезона Мир РПЛ в исполнении армейцев. На зимний перерыв красно-синие ушли, занимая четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. В матче 18-го тура команда Фабио Челестини уступила «Краснодару» 2:3.

««Наверное, если оценивать трезвой головой, то первая часть сезона получилась хорошей. Набрали 36 очков, мы близко к лидерам — это хорошо. Постараемся во второй части сезона чуть-чуть прибавить и уже показать иной футбол, иной результат. Надеюсь, получится. Я, думаю, можно оценить первую часть сезона положительно. Посмотрим, что будет в мае», — приводит слова Кисляка ТАСС.