Лукас Вера подпишет контракт с «Локомотивом» с зарплатой 5 млн рублей в месяц

Бывший футболист «Аль-Вахды» Лукас Вера подпишет контракт с «Локомотивом» с зарплатой 5 млн рублей в месяц. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Медосмотр перед переходом игрок пройдёт 16 декабря.

Ранее «Спорт-экспресс» сообщал, что Вера близок к заключению контракта с «Локомотивом» на 2,5 года.

28-летний Вера перешёл в «Аль-Вахду» из «Химок» в июле, но не провёл ни одного матча за клуб. Игрок покинул команду из ОАЭ 23 сентября и сейчас находится в статусе свободного агента.

В России Вера выступал за «Оренбург» и «Химки», всего провёл в РПЛ 85 матчей, забил 10 мячей и отдал 15 голевых передач. Летом сорвался его трансфер в московский «Локомотив».