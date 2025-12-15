Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Интер» нацелен на Кефрена Тюрам-Юльена, возможно воссоединение братьев в Милане

«Интер» нацелен на Кефрена Тюрам-Юльена, возможно воссоединение братьев в Милане
Комментарии

Полузащитник туринского «Ювентуса» Кефрен Тюрам-Юльен может стать целью миланского «Интера» в летнее трансферное окно. «Нерадзурри» активно ищут усиление в среднюю линию, и 24-летний французский хавбек рассматривается как один из приоритетных кандидатов. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

В «Интере» на данный момент играет нападающий Маркус Тюрам, старший брат Кефрена. Воссоединение братьев на поле «Джузеппе Меацца» может стать одним из самых обсуждаемых событий предстоящего лета, предполагает источник.

Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Кефрена Тюрам-Юльена оценивается в € 40 млн. Его действующий контракт с «Ювентусом» рассчитан до середины 2029 года.

В текущем сезоне Тюрам провёл 18 матчей за «Ювентус» во всех турнирах, записав на свой счёт один гол и две результативные передачи.

Материалы по теме
Главный тренер «Интера» Кристиан Киву высказался о победе клуба над «Дженоа»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android