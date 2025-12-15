«Интер» нацелен на Кефрена Тюрам-Юльена, возможно воссоединение братьев в Милане

Полузащитник туринского «Ювентуса» Кефрен Тюрам-Юльен может стать целью миланского «Интера» в летнее трансферное окно. «Нерадзурри» активно ищут усиление в среднюю линию, и 24-летний французский хавбек рассматривается как один из приоритетных кандидатов. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

В «Интере» на данный момент играет нападающий Маркус Тюрам, старший брат Кефрена. Воссоединение братьев на поле «Джузеппе Меацца» может стать одним из самых обсуждаемых событий предстоящего лета, предполагает источник.

Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Кефрена Тюрам-Юльена оценивается в € 40 млн. Его действующий контракт с «Ювентусом» рассчитан до середины 2029 года.

В текущем сезоне Тюрам провёл 18 матчей за «Ювентус» во всех турнирах, записав на свой счёт один гол и две результативные передачи.