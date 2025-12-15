Скидки
Орлов: связка Вендела и Клаудиньо многое дала «Зениту»

Комментарии

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о связках полузащитника «Зенита» Вендела с экс-одноклубником Клаудиньо и с нынешним футболистом команды Максимом Глушенковым. Напомним, сейчас Клаудиньо выступает за катарский «Аль-Садд».

— Какая связка больше импонирует и почему? Вендел и Клаудиньо или Вендел и Глушенков?
— Ну, связка Вендел-Клаудиньо дала много. А связка Вендел-Глушенков была перспективная. Будем надеяться на повторение [успеха]. Но здесь надо ещё, чтобы Вендел набрал свою наивысшую форму. Пока он её не набрал. Будем надеяться, что весной это произойдёт, — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

