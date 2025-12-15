Станислав Черчесов высказался об уходе Марко Николича из ЦСКА

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов высказался об уходе сербского специалиста Марко Николича из ЦСКА по окончании минувшего сезона.

«Я чётко понимаю, чего хотел Николич, потому что мы общаемся. Я ему всегда симпатизировал, потому что, куда бы он ни приходил, он свою работу делал. Причём он всегда исходит из тех, кто у него есть, и выжимает из них всё, правильно их расставляет. Челестини кое-что поменял. Я был на нескольких тренировках в Новогорске и видел, как они тренируются, и неудивительно, как они потом играют. Почему ушёл Николич? Я же не Николич, хотя выглядим мы одинаково. Почему, что и как, знает только он и клуб. Есть контракт, и Марко ушёл так, что его не нарушил», — сказал Станислав Черчесов в новом выпуске на YouTube-канале «О, родной футбол!».