«Они никогда ничего не выигрывали». Черчесов — о причинах спада «Ахмата»

Комментарии

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов назвал причины спада своей команды в этом сезоне Мир РПЛ. В последних шести матчах чемпионата России грозненцы потерпели четыре поражения.

«Касинтура, Сидоров, Мансилья, Ндонг, Заре, Конате, вернувшийся немножко другим, — все они игроки, которые играли в маленьких клубах. Они никогда ничего не выигрывали. У них нет психологии победителя. Большой футболист — это не про его рост или вес, это когда приходит чемпион и тянет за собой других футболистов. У него есть чемпионские амбиции. Сейчас у нас чемпионы — это вратарь Ульянов и Самородов. А когда я в прошлый раз приходил в «Терек», у нас был Рыбус — чемпион, Комаровский — чемпион, Аилтон, Иванов, Кудряшов, Лебеденко — все они брали титулы.

Путь к чемпионству один и тот же, и если ты не знаешь формулу успеха, то не станешь чемпионом даже с заводской командой. Уметь хорошо играть — это одно, а потом с тебя начинают требовать. Это одна из причин небольшого спада в концовке, мы не выдержали темпа. Хотя я это не чувствую, видимо, это мой минус тренерский. Надо было чуть-чуть притормозить, на этом уровне походить и потом уже двигаться на новый левел», — сказал Черчесов в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!».

