Экс-тренер «Спартака» Паоло Ваноли может быть уволен из «Фиорентины» в ближайшее время

Бывший главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли, ныне возглавляющий «Фиорентину», рискует быть уволенным из итальянского клуба. Об этом сообщает издание Corriere dello Sport, ссылаясь на недовольство руководства «фиалок» текущими результатами команды.

После прихода Ваноли в начале ноября, «Фиорентина» демонстрирует крайне неудовлетворительные результаты. Под его руководством команда провела семь матчей, одержав лишь одну победу, дважды сыграв вничью и потерпев четыре поражения. Такие результаты значительно ухудшили турнирное положение клуба.

На данный момент «Фиорентина» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице Серии А, имея в активе всего шесть очков после 15 сыгранных туров. Столь критическая ситуация вынуждает руководство действовать, и отставка Ваноли кажется всё более вероятной.

Среди потенциальных кандидатов на замену итальянскому специалисту называются Джузеппе Якини и Давиде Баллардини, оба имеющие опыт работы в Серии А.

