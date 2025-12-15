Скидки
«В «Зенит» не отправляют, подозрительно». Черчесов — о слухах про свой уход в топ-клуб

«В «Зенит» не отправляют, подозрительно». Черчесов — о слухах про свой уход в топ-клуб
Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов с юмором отреагировал на слухи про свой возможный уход в топ-клуб. Ранее сообщалось, что в услугах Черчесова заинтересованы московские «Динамо» и «Спартак».

«На 100% ничего не бывает. И я о чём-то начинаю говорить, когда на столе лежит конкретное предложение. Сейчас я об этом не думаю, что бы ни говорили. В «Милан» я не перехожу, случайно, вы не знаете?

Была ли у меня заранее договорённость с «Ахматом» об уходе? Если ты приходишь в клуб с мыслями об уходе — это уже путь в никуда. Другое дело, что в любом контракте всё прописано. Я же не прошу каждый месяц зарплату увеличить или уменьшить. В 1861 году, если мне память не изменяет, отменили крепостное право. Я же в «Ахмат» пришёл? Пришёл. Значит, будет пища, будем думать. Образно я рассуждать не могу. Сегодня я тренирую «Ахмат». Клуб может называться как угодно.

Вам могут позвонить, написать, приехать. Главное понимание того, что дальше. Вы большой клуб, но с ним же надо что-то делать, с этим большим клубом. В «Зенит» меня слухи не отправляют, это подозрительно, кстати», — сказал Черчесов в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!».

«Они никогда ничего не выигрывали». Черчесов — о причинах спада «Ахмата»
