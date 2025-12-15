Миодраг Божович: у «Спартака» в Сербии по сравнению с ЦСКА будет на порядок больше фанатов

Известный сербский специалист Миодраг Божович, имеющий опыт работы с российскими футбольными клубами, высказал уверенность в значительном преимуществе московского «Спартака» над ЦСКА по числу болельщиков на потенциальном дерби в Сербии.

«Если в Сербии захотят провести матч «Спартак» — ЦСКА, любой стадион забьётся под завязку. У «Спартака» точно будет на порядок больше фанатов, в цифрах такое даже смешно сравнивать. В России ситуация такая же: фанатов у «Спартака» гораздо больше, чем у ЦСКА.

«Спартак» — братская команда для «Црвены Звезды», а у них самая крупная фанатская база. 90% из них поддерживают и «Спартак» тоже», — приводит слова Божовича Sport24.