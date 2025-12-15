Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Миодраг Божович: у «Спартака» в Сербии по сравнению с ЦСКА будет на порядок больше фанатов

Миодраг Божович: у «Спартака» в Сербии по сравнению с ЦСКА будет на порядок больше фанатов
Комментарии

Известный сербский специалист Миодраг Божович, имеющий опыт работы с российскими футбольными клубами, высказал уверенность в значительном преимуществе московского «Спартака» над ЦСКА по числу болельщиков на потенциальном дерби в Сербии.

«Если в Сербии захотят провести матч «Спартак» — ЦСКА, любой стадион забьётся под завязку. У «Спартака» точно будет на порядок больше фанатов, в цифрах такое даже смешно сравнивать. В России ситуация такая же: фанатов у «Спартака» гораздо больше, чем у ЦСКА.

«Спартак» — братская команда для «Црвены Звезды», а у них самая крупная фанатская база. 90% из них поддерживают и «Спартак» тоже», — приводит слова Божовича Sport24.

Материалы по теме
Экс-тренер «Спартака» Паоло Ваноли может быть уволен из «Фиорентины» в ближайшее время
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android